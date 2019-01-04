Ana kucağı almak isterken dolandırıldı

Eskişehir'de bir vatandaş, internette yayınlanan satılık ana kucağını almak isterken 750 lira dolandırıldığı iddiası ile polise başvurdu.

Gültepe mahallesi Dermaner sokakta yaşayan G.G. (34), bir internet sitesinde D.S. adına yayınlanmış satılık ana kucağını ilanını gördü. Bunun üzerine ilanı veren şahısla telefonla görüşen vatandaş, 750 TL karşılığında anlaştı ve verilen A.N.K. adına açılmış hesaba internetten paralı gönderdi. Bir süre sonra ürünün gelmemesi üzerine polise başvuran vatandaş dolandırıldığını belirterek şikâyetçi oldu.

Kaynak: İHA