Ana Kucağı ne demek, TDK'ya göre Ana Kucağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ana kucağı ne demek? Ana kucağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ana kucağı kelimesi. Peki ana kucağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ana kucağı nedir, ana kucağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANA KUCAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ana kucağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ana kucağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bebeği yatırmak veya uyutmak için kullanılan, kendiliğinden sallanan bir tür araç

- Annenin şefkati, sevecenliği

