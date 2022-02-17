Anacıl ne demek, TDK'ya göre Anacıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anacıl ne demek? Anacıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anacıl kelimesi. Peki anacıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anacıl nedir, anacıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANACIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anacıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre anacıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anasına düşkün (çocuk)

