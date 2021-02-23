Maraşlı 7. bölüm full izle |Maraşlı son bölüm Youtube full izleYasak Elma 99. bölüm full izle |Yasak Elma son bölüm Youtube full izleSerenay Sarıkaya'nın silikon operasyonunu duyuran vale işten çıkarıldı23 Şubat BİM kataloğu | Bebek bezi aylık fırsat paketleri | Bim Salı günü indirimiİstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 37 şüpheli gözaltına alındı.Anadolu Ajansı, Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı hayatını kaybettiResmi Gazete bugün | Resmi Gazete 23 Şubat 2021TRT EBA TV izle: 23 Şubat Salı Ortaokul, İlkokul, Lise ders tekrarları! EBA TV ders programı giriş ekranı23 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Türkiye AB ülkelerini geride bıraktı! Oxford verilerine göre aşıda 7. sırada
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Anadolu Ajansı, Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı, Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı (42) beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı hayatını kaybetti

11 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve o tarihten bu yana Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören Ferdi Akıllı'nın gece saatlerinde kalbi durdu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Akıllı yaşama tutunamadı. 

Yaklaşık 12 yıldır AA'da görev yapan Akıllı'nın cenazesinin bugün ikindi vakti memleketi Zonguldak'taki Kırat Mezarlığında toprağa verileceği ifade edildi.

FERDİ AKILLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Ferdi Akıllı, Anadolu AJansı Zonguldak muhabiridir. 42 yaşındaki Akıllı yaklaşık 12 yıldır AA'da görev yapıyordu, 11 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. 23 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT