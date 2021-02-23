Anadolu Ajansı, Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı hayatını kaybetti

11 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve o tarihten bu yana Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören Ferdi Akıllı'nın gece saatlerinde kalbi durdu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Akıllı yaşama tutunamadı.

Yaklaşık 12 yıldır AA'da görev yapan Akıllı'nın cenazesinin bugün ikindi vakti memleketi Zonguldak'taki Kırat Mezarlığında toprağa verileceği ifade edildi.

FERDİ AKILLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Ferdi Akıllı, Anadolu AJansı Zonguldak muhabiridir. 42 yaşındaki Akıllı yaklaşık 12 yıldır AA'da görev yapıyordu, 11 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. 23 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.