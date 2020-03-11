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  3. ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN "KORONAVİRÜS" İNCELEMESİ

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN "KORONAVİRÜS" İNCELEMESİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN "KORONAVİRÜS" İNCELEMESİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.

Başsavcılıkça, koronavirüs ile ilgili sosyal medya üzerinden genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eden maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA




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