Anadolu da birçok hayat kurtaran ünlü Amerikalı doktor yaşama veda etti

VKV Amerikan Hastanesi'nin eski başhekimlerinden Amerikalı Dr.Warren H. Winkler 91 yaşında yaşama veda etti. Dr. Winkler, Kayseri'nin Talas ilçesinde çalıştıktan sonra Türkiye'de kalarak Muş ve Kars'taki halk sağlığı projelerini yönetmişti. Anadolu'da birçok insanın hayatını kurtaran Winkler'ın 1959-1967 yılları arasında Talas'ta çalışırken tuttuğu tıbbi kayıtlar ve günlüklerden derlenmiş, "İki doktor bir yolculuk" adlı kitabı da var.

Amerikan Hastanesi'nde uzun yıllar boyunca başhekimlik görevini üstlenmesinin yanı sıra koroner yoğun bakım, göz kliniği, pataloji ve mkikro cerrahi bölümlerinin hastanenin bünyesine katılmasına katkı sağlayan, hastanenin Aile Planlama Merkezi'ni de hayata geçiren Dr. Warren H. Winkler, 25 Şubat pazartesi günü yaşamını yitirdi. Winkler Ailesi veda töreninin 4 Mart pazartesi günü saat 11:30'da VKV Amerikan Hastanesi A Salonu'nda düzenleneceğini artdından taziyelerin kabul edileceğini duyurdu. Kayseri'nin Talas ilçesinde 1887 yıılında açılan klinikte çalışmak için 1959 yılında Türkiye'ye gelen Dr.Winkler, Anadolu da birçok insanın hayatını da kurtardı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde de çalıştı

1955 yılında Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren ve Şikago'da genel cerrahi ihtisası yapan Dr.Winkler, 1959-1967 yılları arasında Kayseri'de Talas Kliniği'nde çalıştıktan sonra Türkiye'de kalarak Muş ve Kars'taki halk sağlığı projelerini yönetti ve Sağlık Bakanlığı'na danışmanlık yaptı. 1968 yılında İstanbul'daki Amerikan Hastanesi başhekimliğine getirilen Winkler, 1994'e kadar yürüttüğü bu görevi sırasında hastanenin yatak kapasitesini ve sağlık personeli sayısını artırarak koroner yoğun bakım, göz kliniği, patoloji, mikrocerrahi gibi birimler ekledi. Dr. Winkler özellikle Türkiye kırsalında aile planlaması ve koruyucu hekimlik alanlarında öncü projeler başlatmıştı. Winkler'ın 1959-1967 yılları arasında Talas'ta, Salih Tokgöz ile çalışırken tuttuğu tıbbi kayıtlar ve günlüklerden derlenmiş, "İki doktor bir yolculuk" adlı kitabı da vardı. 91 yaşında yaşama veda eden Winkler, hazırladığı kitap için 2012 yılında Talas'a gitmişti.

Türkiye'nin o dönemdeki sosyo-ekonomik panoromasına ışık tutan kitap

İki Doktor Bir Yolculuk Warren Winkler'ın 1959-1967 yılları arasında Kayseri Talas'ta çalışırken tuttuğu tıbbi kayıtlar ve günlüklerden derlenmiş. Anıları ve bakış açısı öne çıksa da en az kendisi kadar önemli bir kahraman daha var kitapta: "Tohtur" Salih. Bambaşka kültürlerden gelen farklı eğitim düzeylerindeki bu iki kişi, Amerika'dan gelen çiçeği burnunda hekim Warren Winkler'la, sıhhiyeci olduğu için yörede "Tohtur" diye anılan Salih Tokgöz Anadolu insanına yardım ederken karşılaşıp dost oluyorlar.Winkler, o dönemin Türkiyesi'nin sosyo-ekonomik panoramasını da çiziyor. (Fotoğraflı)

DHA