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Anadolu Efes 80 - 92 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu

ING Basketbol Süper Ligi play off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 90-82 yenerek seride 3-1 öne geçen Fenerbahçe Beko, ligde 10.kez şampiyon oldu.

Anadolu Efes 80 - 92 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes’i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes’i 92-80 mağlup etti. İyi mücadele ettiği maçta deplasmanda 12 sayı farkla yenerek, final serisinde durumu 3-1’e getiren sarı-lacivertliler 4 yıl sonra Süper Lig’de şampiyonluğa uzandı.

Fenerbahçe, deplasmanda kupaya uzandı
Ülker Sports Arena’da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 85-76 yenerken, ikinci karşılaşmayı da 93-78 kazandı. Ev sahibi avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler seride 2-0 öne geçti. 11 Haziran’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan serinin üçüncü maçında A. Efes 103-92’lik skorla galip ayrılarak seride durumu 2-1’e getirdi. Final serisinin dördüncü maçına da lacivert-beyazlılar ev sahipliği yaparken, parkeden galip ayrılan Fenerbahçe kupaya uzanan taraf oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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