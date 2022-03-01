Anadolu Efes 84 – 79 Fenerbahçe Beko | Maç Sonucu

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-79 yendi.

Müsabakaya Micic ve Bryant'ın skorer oyunuyla başlayan lacivert-beyazlı takım, 6. dakikada Larkin'in 3 sayılık basketiyle 12 sayılık (19-7) fark yakaladı. Karşılıklı basketlerde devam eden mücadelenin ilk çeyreğini Anadolu Efes 23-14 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi savunma yaparak giren ev sahibi takım, Bryant ve Dunston'ın basketleriyle 5-0'lık seri yakaladı ve 12. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: (28-14). Hücum ribauntlarını toplayan ve dış atışlarda isabet bulan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 18 sayıya (36-18) çıkardı. Fenerbahçe Beko, Guduric, Polonara ve De Colo'nun basketleriyle farkı eritmeye çalışsa da iyi savunmasıyla farkın tek haneye inmesine izin vermeyen lacivert-beyazlılar, devre arasına 41-25 üstün girdi.

İlk yarıda Anadolu Efesli basketbolcuların yaptığı 6 blok, savunmadaki iyi performansta ve skor üstünlüğünü elinde bulundurmalarında etkili oldu.

Mücadelenin ikinci yarısına Micic ve Larkin'in basketleriyle giren Anadolu Efes, yakaladığı 5-0'lık seriyle 22. dakikada farkı 21 sayıya (46-25) yükseltti. Micic ile skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, 23. dakikada skoru 49-27 yaptı. Pierre ile dışarıdan, De Colo ve Polonara ile kısa mesafeli atışlardan isabet sağlayan sarı-lacivertliler, 26. dakikada farkı 14 sayıya (53-39) çekti. Booker, Pierre ve Şehmus ile rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek 6-0'lık seri bulan konuk takım, 28. dakikanın başında farkı 11 sayıya indirdi: 57-46. Kalan bölümde karşılıklı basketler atılırken Anadolu Efes, periyodu 59-48 üstün bitirdi.

Anadolu Efes, karşılaşmanın 2 ve 3. çeyreklerinde olduğu gibi son periyoda da 5-0'lık seriyle girdi ve ilk dakikada skoru 64-48 yaptı. Maçın 33 ile 35. dakikalarında Polonara, Guduric ve Pierre'in elinden 10-0'lık seri bulan Fenerbahçe Beko, farkı 3 sayıya indirdi: 66-63. Seyircisinin desteğini arkasına alan Anadolu Efes, kritik anlarda Beaubois'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle rakibinin öne geçmesini engelledi. Karşılaşmanın 38 ve 39. dakikalarında farkı 1 sayıya (72-71 ve 74-73) kadar indiren Fenerbahçe Beko, öne geçmeyi başaramadı. Maçın son anlarını iyi oynayan Anadolu Efes, sahadan 84-79 galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi takımda 24 sayı kaydederek maçın en skoreri olan Micic ile kritik anlarda sahneye çıkarak 20 sayı bulan Beaubois galibiyette başrolü oynadı.

Sarı-lacivertlilerde Pierre'nin 19 sayı ve 7 ribaunt, Polonara'nın ise 15 sayı ve 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Anadolu Efes, bu sonuçla THY Avrupa Ligi'ndeki 26. maçında 14. galibiyetini alırken Fenerbahçe Beko ise 25. müsabakasında 13. kez mağlup oldu.

Lacivert-beyazlılar, bu kulvarda üst üste 2. galibiyetine ulaştı, sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Saulius Racys (İsveç)

Anadolu Efes: Larkin 10, Micic 24, Bryant 8, Moerman 6, Pleiss 6, Beaubois 20, Dunston 8, Singleton, Anderson 2

Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar, Guduric 11, Pierre 19, Floyd 2, Polonara 15, De Colo 13, Starks, Barthel, Booker 6, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 23-14

Devre: 41-25

3. Periyot: 59-48