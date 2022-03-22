Anadolu Efes 93–90 Real Madrid | Maç sonucu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 93-90 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, 5 oyuncundan aldığı skor katkısıyla 8. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 12-19. Micic, Dunston ve Beaubois'nın kazandırdığı sayılarla farkı kapatan Anadolu Efes, bitime 14 saniye kala skoru eşitledi: 19-19. İspanya temsilcisi, kalan bölümde Poirier'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Rudy Fernandez ve Yabusele ile dış atışlardan 3 isabet bulan Real Madrid, 14. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 24-36. Bu bölümden sonra Micic'in skorer oyunuyla toparlanan Anadolu Efes, 19. dakikada farkı 2'ye çekti: 42-44. Kalan dakikalarda Yabusele ile art arda basketler bulan Real Madrid, soyunma odasına 51-44 üstün gitti.

Real Madrid, ilk 2 çeyrekte olduğu gibi üçüncü periyoda da iyi başladı. Larkin ve Moerman ile skor üreten Anadolu Efes'e 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 5 basketle cevap veren Real Madrid, son bölüme 79-72 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte taraftarının desteğini arkasına alan ve savunmasının sertleştirerek rakibine kolay sayı bulmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Moerman ile Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği üst üste basketlerle 36. dakikada skoru eşitledi: 88-88. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Bryant ve Micic ile kritik basketler bulan ve yaptığı etkili savunmayla rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, karşılaşmadan 93-90 galip ayrıldı.

Kapalı gişe oynanan karşılaşmada Anadolu Efesli oyuncular, içilebilir temiz su kaynaklarının önemine ve korunmasına dikkati çekmek amacıyla sahaya "Dünya Su Günü Forması" ile çıktı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Uros Nikolic (Sırbistan), Damir Javor (Slovenya)

Anadolu Efes: Larkin 12, Micic 29, Moerman 18, Anderson 5, Pleiss 11, Beaubois 5, Simon 2, Dunston 8, Bryant 3,

Real Madrid: Williams-Goss 9, Deck 23, Yabusele 20, Hanga 14, Tavares 5, Poirier 8, Rudy Fernandez 6, Heurtel 5, Randolph, Thompkins

1. Periyot: 19-21

Devre: 44-51

3. Periyot: 72-79

4. Periyot: 93-90