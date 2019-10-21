Anadolu Efes - Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 109-69

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Özge Şentürk

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 9, Beaubois 16, Tolga Geçim 6, Singleton 15, Pleiss 6, Buğrahan Tuncer 5, Sertaç Şanlı 11, Yiğitcan Saybir 13, Ömer İlyasoğlu 2, Mustafa Kurtuldum 12, Micic 7, Anderson 7

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 14, Andrews 16, Eldridge 2, Deniz Kılıçlı 11, Upshaw 10, Mert Celep 6, Yiğit Abdullahoğlu, Cengizhan İvedi 4, Kerem Özkan 4, Arda Erdoğan 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-12

İLK YARI: 56-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 82-56

ING Basketbol Süper Ligi'nde 4'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u rahat bir oyun sergilediği maçta 109-69 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert beyazlı takım, ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederken, konuk ekip ise ligde oynadığı dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA