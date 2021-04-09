Anadolu Efes- AX Milan maçı canlı izle |Bein Sports Haber canlı yayın izle

Turkish Airlines Euroleague'de play-off'lara kalmayı garantileyen temsilcimiz Anadolu Efes normal sezonun son haftası olan 34.haftada İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES- AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan maçı 9 Nisan Cuma (bugün) oynanacak. Milano kentindeki Mediolanum Forum'da Türkiye saati ile 21.45'de başlayacak olan maç Bein Sport Haber ve Bilyoner TV kanalından yayınlanacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Anadolu Efes- AX Armani Exchange Milan maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Basketbolseverler maçı Bein Sports Haber'in YouTube kanalından da canlı olarak izleyebilecek.

ANADOLU EFES- AX ARMANİ MİLAN MAÇI CANLI İZLE | BEİN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE

Anadolu Efes- AX Armani Exchange Milan maçı Bein Sports Haber'den canlı olarak yayınlanıyor.