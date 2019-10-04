Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı hangi kanalda | Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izleme linki

İki takım Anadolu Efes Barcelona karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Euroleague - 1. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı hangi kanalda

THY Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu ilk hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 659. maçına çıkacak.

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon final oynayan Anadolu Efes, 2019-2020 sezonun ilk hafta maçında bu akşam İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS Haber ekranlarından yayınlanacak.

Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izleme linki

THY Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam İspanya'nın güçlü ekibi Barcelona takımını sahasında konuk edecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisine dair şifreli mi şifresiz mi yayın olacak merak ediliyor.

Anadolu Efes - Barcelona maçı beIN SPORTS'ta şifresiz olarak yayınlayacak.

HEDEF İYİ BİR BAŞLANGIÇ

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin finalinde CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olan lacivert-beyazlı takım, Barcelona'yı mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

İki takım geçen sezon son olarak çeyrek finalde karşı karşıya gelmiş, Anadolu Efes rakibine 5 maç sonunda 3-2 üstünlük sağlayarak adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

Kadrosunu büyük ölçüde koruyan Anadolu Efes; Barcelona'dan Chris Singleton, CSKA Moskova'dan Alec Peters ve Banvit'ten Tolga Geçim'i transfer etti.

Barcelona ise kadrosuna önemli isimleri kattı. İspanya temsilcisi; Brandon Davies, Cory Higgins, Malcolm Delaney ve Nikola Mirotic gibi kariyerli oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.

PEMBE TOP SAHADA

Kullanıcılar Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

İki takım arasındaki karşılaşmada, Pembe Top Sahada Projesi'nin altıncısı yapılacak.

Lacivert-beyazlı kulüp ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle devam eden proje kapsamında karşılaşmanın hava atışı, projenin gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Bensu Soral tarafından Pembe Top ile gerçekleştirilecek.

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes’in ev sahibi olduğu ilk Avrupa karşılaşmasında yapılan Pembe Top Sahada Projesi, bir kez daha milyonlarca kişiye ulaşarak farkındalık oluşturacak.

Basketbolseverleri meme kanseri konusunda bilgilendirmek için çeşitli organizasyonların yapılacağı karşılaşmada, Pembe Top temalı eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde, taraftarlara Pembe Top hediye edilecek.

AVRUPA'DA 659. MAÇ

THY Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu ilk hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 659. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 658 karşılaşmanın 364'ünü kazandı, 294'ünden ise mağlup ayrıldı.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 410 maçta ise 207 galibiyet, 203 mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILAR

Anadolu Efes, 40 yıllık Avrupa kupaları serüveninde bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetinen lacivert-beyazlı takım, 3 defa Dörtlü Final'de yer aldı, 2 kez ise üçüncü oldu.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Türk temsilcisi, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan ekibi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.

Anadolu Efes, ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Lacivert-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Anadolu Efes, geçen sezon ise THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

KİLOMETRE TAŞLARI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ilk maçına 1979-1980 sezonunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv deplasmanında çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da 100. maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb, 200. karşılaşmasında İspanya'nın Caja San Fernando, 300. müsabakasında Almanya'nın Alba Berlin, 400. maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. sınavında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ve 600. randevusunda ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla mücadele etti.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Avrupa kupalarında 658 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, en farklı galibiyetini 1989-1990 sezonunda Koraç Kupası 1. ön eleme turunda Avusturya'nın Win Wat Wieden takımına karşı aldı.

Sahadan 111-47 galip ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibini 64 sayı fark ile mağlup etmeyi başardı.