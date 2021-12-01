Avrupa basketbolunun kulüp bazında en önemli organizasyonu olan EuroLeague'de basketbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Anadolu Efes - Barcelona EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ANADOLU EFES - BARCELONA EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Barcelona EuroLeague maçı 3 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - BARCELONA EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes - Barcelona EuroLeague maçı Bein Sports 3 ve Bilyoner TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.