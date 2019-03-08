Anadolu Efes - Barcelona Lassa: 92 - 70

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Milivoje Jovcic, Fernando Rocha, Jurgis Laurinavicius

ANADOLU EFES: Adrien Moerman 22, James Anderson, Vasilije Micic 14, Bryant Dunston 5, Krunoslav Simon 10, Shane Larkin 37, Tibor Pleiss 4, Rodrigue Beaubois, Doğuş Balbay, Brock Motum, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen

BARCELONA LASSA: Victor Claver 8, Adam Hanga 14, Ante Tomic 13, Chris Singleton 2, Thomas Heurtel 5, Pierre Oriola 8, Kyle Kuric, Kevin Pangos 7, Pau Ribas 6, Kevin Seraphin 2, Artem Pustovyi, Jaka Blazic 5

1'İNCİ PERİYOT: 24-12

DEVRE: 42-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-53

5 FAUL ALAN: Chris Singleton (Barcelona Lassa)

THY Avrupa Ligi'nin 25'inci haftasında Anadolu Efes sahasında Barcelona Lassa'yı 92-70'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 37 sayıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes 16'ncı galibiyetini alırken, Barcelona Lassa 10'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı.

DHA