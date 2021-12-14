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Anadolu Efes - Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda temsilcimiz Anadolu Efes ile Baskonia takımları karşılaşacak. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Anadolu Efes - Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Anadolu Efes - Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'de bu sezon iyi bir performans gösteremeyen temsilcilerimiz, galibiyet serilerine başlayarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Anadolu Efes ile Baskonia takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Anadolu Efes - Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

ANADOLU EFES - BASKONİA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Baskonia basketbol maçı 14 Aralık 2021 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - BASKONİA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes - Baskonia basketbol maçı Bein Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. 

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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