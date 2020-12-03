Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi TDS Baskonia'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Anadolu Efes - Baskonia maçı beIN SPORTS ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

TDS Baskonia ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 5'ini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.

AVRUPA'DA 697. MAÇ

Anadolu Efes, TDS Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 697. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 696 müsabakada 394 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 449. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 448 mücadelede 237 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.