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  3. Anadolu Efes - Bayern Münih: 92-77

Anadolu Efes - Bayern Münih: 92-77

ANADOLU EFES: Micic 20, Doğuş Balbay, Simon 9, Motum 2, Dunston 16, Larkin 6, Metecan Birsen, Moerman 14, Pleiss 9, Anderson 16

Anadolu Efes - Bayern Münih: 92-77

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Joseph Bissang, Jordi Aliaga

ANADOLU EFES: Micic 20, Doğuş Balbay, Simon 9, Motum 2, Dunston 16, Larkin 6, Metecan Birsen, Moerman 14, Pleiss 9, Anderson 16

BAYERN MÜNİH: Dedovic 13, Lo 7, Lucic 14, Barthel 6, Radosevic 8, Dangubic 7, Hobbs 3, King 2, Koponen 8, Amaize, Williams 9, Ogunsipe

1'İNCİ PERİYOT: 27-18

İLK YARI: 55-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-54

THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Anadolu Efes kendi sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını 92-77 yendi.

DHA

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