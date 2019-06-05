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  3. Anadolu Efes, BSL'de finale yükseldi

Anadolu Efes, BSL'de finale yükseldi

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 6, Caner Erdeniz, Harrison 24, Arapovic 2, Auguste 15, Ege Arar, Erol Can Çinko, Göksenin Köksal 8, Can Korkmaz 5, Hayes 12,...

Anadolu Efes, BSL'de finale yükseldi

Galatasaray Doğa Sigorta - Anadolu Efes: 72-78

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 6, Caner Erdeniz, Harrison 24, Arapovic 2, Auguste 15, Ege Arar, Erol Can Çinko, Göksenin Köksal 8, Can Korkmaz 5, Hayes 12, Ayberk Olmaz

ANADOLU EFES: Micic 23, Larkin 12, Anderson 13, Motum 24, Dunston 2, Ahmet Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 4, James Metecan Birsen

1'İNCİ PERİYOT: 15-17

İLK YARI: 36-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-62

5 FAUL: 39.55 Webster (Galatasaray Doğa Sigorta)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı deplasmanda 78-72 mağlup etti ve seride 3-0 öne geçerek finale yükseldi.

Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko - TOFAŞ eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede Fenerbahçe Beko'nun 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

DHA

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