Turkish Airlines Euroleague'de Final Four'a kalarak gurur kaynağımız olan temsilcimiz Anadolu Efes, kupayı kazanmak için ilk maçına çıkacak. Ekibimiz bu kapsamda Rus ekibi CSKA Moskova ile Almanya'nın Köln kentinde bulunan Lanxess Arena'da karşı karşıya gelecek. Maçı da canlı olarak izlemek isteyen sporseverler internet arama motorlarında Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı canlı izle | Bein Sport 3 canlı yayın linki şeklinde aramalarda bulunuyor. Maçı canlı izleme linki haberimizde...

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Final Four'un ilk maçında Anadolu Efes ile CSKA Moskova arasında oynanacak olan mücadele 28 Mayıs Cuma günü oynanacak. Zorlu mücadele Lanxess Arena'da Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 3 kanalından ekranlara gelecek.

Mücadeleyi Sasa Pulk, Juan Carlos Garcia, ve Gytis Vilius hakem üçlüsü yönetecek.

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI CANLI İZLE | BEİN SPORT 3 CANLI YAYIN LİNKİ

Anadolu Efes ile CSKA Moskova arasında oynanan mücadeleyi Bein Sports 3 kanalı naklen yayınlayacak.

Bein Sports 3 canlı yayın linki

Temsilcimiz Anadolu Efes, bu mücadeleyi kazanırsa finalde AX Armani Exchange Milan- Barcelona maçının galibiyle kupa mücadelesi verecek. Temsilcimiz mücadeleyi kaybeder ise üçüncülük maçına çıkacak.

Günün diğer müsabakasında Barcelona ile AX Armani Exchange Milan maçı TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasında karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

19.00 CSKA Moskova-Anadolu Efes

22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan

30 Mayıs Pazar:

18.30 Üçüncülük maçı

21.30 Final karşılaşması