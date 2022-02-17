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  3. Anadolu Efes – Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes – Darüşşafaka maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Anadolu Efes – Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes – Darüşşafaka maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı final aşamasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Peki Anadolu Efes – Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Anadolu Efes – Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes – Darüşşafaka maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda basketbol heyecanı yarı final karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Anadolu Efes ile Darüşşafaka karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç basketbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Anadolu Efes – Darüşşafaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ANADOLU EFES – DARÜŞŞAFAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes – Darüşşafaka maçı 18 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES – DARÜŞŞAFAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes – Darüşşafaka maçı Tivibu Spor kanalında yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor, Tivibu 77, Fil Box 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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