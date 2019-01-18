Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen: 82-68

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Sasa Pukl, Juan Carlos Garcia, Igor Dragojevic

ANADOLU EFES: Larkin 3, Beaubois 10, Doğuş 5, Metecan 7, Motum 7, Sertaç 4, Moerman 15, Pleiss 6, Micic 11, Anderson 3, Dunston 2, Simon 9

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kartal 2, Muhammed 3, Emircan, Berk 2, Kidd 6, Doğuş 3, Oğuz 5, Douglas 17, Peiners 5, Diebler 3, Evans 14, Eric 8

1'İNCİ PERİYOT: 21-14

İLK YARI: 45-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-45

THY Avrupa Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Anadolu Efes sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 82-68 öağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu attığı 17 sayıyla Darüşşafaka Tekfen'den Toney Douglas oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes 13'üncü galibiyetini alırken Darüşşafaka Tekfen parkeden 17'nci kez mağlup ayrılarak son sırada kaldı.

DHA