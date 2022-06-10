ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi heyecanı sürüyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde başlayan seride sarı lacivertliler ilk maçı 85-76, ikinci maçı ise 93-78 kazanarak final serisinde durumu 2-0’a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde heyecan Anadolu Efes'in maçlarını oynadığı Sinan Erdem Spor Salonu’na taşınıyor. Bu kapsamda maçın gün, saat ve kanal bilgisini öğrenmek isteyenler "Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? " sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO 3. MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçı, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maç, TRT Spor kanalından şifresiz, Tivibu Spor 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Beko, maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek, Anadolu Efes mücadeleyi kazanırsa seriyi uzayacak.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.