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  3. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi heyecanı sürüyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde başlayan seride sarı lacivertliler ilk maçı  85-76, ikinci maçı ise 93-78 kazanarak final serisinde durumu 2-0’a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde heyecan Anadolu Efes'in maçlarını oynadığı Sinan Erdem Spor Salonu’na taşınıyor. Bu kapsamda maçın gün, saat ve kanal bilgisini öğrenmek isteyenler "Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? " sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde... 

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO 3. MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? 

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçı, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maç, TRT Spor kanalından şifresiz, Tivibu Spor 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek. 

Fenerbahçe Beko, maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek, Anadolu Efes mücadeleyi kazanırsa seriyi uzayacak. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 3. maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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