ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi heyecanı sürüyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde başlayan seride sarı lacivertliler ilk maçı 85-76, ikinci maçı ise 93-78 kazanarak final serisinde durumu 2-0’a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde heyecan Anadolu Efes'in maçlarını oynadığı Sinan Erdem Spor Salonu’na taşındı. Bu kapsamda Anadolu Efes'in serinin üçüncü maçında konuk ettiği, Fenerbahçe Beko'yu 103 - 92 yenerek seride durumu 2-1'e getirmişti. Bu kapsamda serinin dördüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 4.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?" sorularının yanıtları haberimizde...

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO 4.MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçı, 13 Haziran Pazartesi günü (bu akşam) oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.30'da başlayacak maçı Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Altuğ Köselerli hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılaşma TRT Spor kanalından şifresiz, Tivibu Spor 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.



Fenerbahçe maçı kazanırsa şampiyonluğa ulaşacak, Anadolu Efes kazanırsa ise seri 5.maça uzayacak. Son maç Fenerbahçe Beko ev sahipliğinde Ülker Sports Arena ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.