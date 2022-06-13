Brent petrol varil fiyatları düştü! İşte güncel brent petrol fiyatları...Bebek'ten sonra Beşiktaş'ta! Ulu orta aracın üzerinde birlikte oldular!Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 4.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Dolar 18'e yaklaştı! Doları olanlar döviz bürolarına koştu! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatlarıBakan Koca acı haberi duyurdu! Karaman'da sel felaketi can aldı: Şehribani Canıver hayatını kaybettiSüleyman Soylu ve Mansur Yavaş'ın o karesi sosyal medyayı salladı! "Biri Bakan, diğeri uzaktan öylece bakan"Gram ve çeyrek altın rekora koşuyor! Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! İşte güncel altın fiyatlarıAnadolu Efes 103 - 92 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu13 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıATV Kardeşlerim 56.bölüm (sezon finali) full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 4.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 4.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 4.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 4.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi heyecanı sürüyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde başlayan seride sarı lacivertliler ilk maçı 85-76, ikinci maçı ise 93-78 kazanarak final serisinde durumu 2-0’a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde heyecan Anadolu Efes'in maçlarını oynadığı Sinan Erdem Spor Salonu’na taşındı. Bu kapsamda  Anadolu Efes'in serinin üçüncü maçında konuk ettiği,  Fenerbahçe Beko'yu 103 - 92 yenerek seride durumu 2-1'e getirmişti. Bu kapsamda serinin dördüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 4.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?" sorularının yanıtları haberimizde...

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 4.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO 4.MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçı,  13 Haziran Pazartesi günü (bu akşam) oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.30'da başlayacak maçı Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Altuğ Köselerli hakem üçlüsü yönetecek. 

Karşılaşma  TRT Spor kanalından şifresiz,  Tivibu Spor 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
 
Fenerbahçe maçı kazanırsa şampiyonluğa ulaşacak, Anadolu Efes kazanırsa ise seri 5.maça uzayacak. Son maç Fenerbahçe Beko ev sahipliğinde Ülker Sports Arena ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. 

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 4.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT