Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 67-65

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen

ANADOLU EFES: Dunston 8, Buğrahan Tuncer 4, Moerman 8, Micic 14, Anderson 23, Sertaç Şanlı 4, Metecan Birsen, Larkin 6

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 11, Vesely 9, Sloukas 14, Datome 12, Melli 10, Melih Mahmutoğlu 3, Sinan Güler, Kalinic 6

1'İNCİ PERİYOT: 20-15

İLK YARI: 31-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-48

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Anadolu Efes kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 67-65 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Anadolu Efes; Buğrahan Tuncer, Micic, Anderson, Moerman ve Dunston beşiyle başlarken, deplasman ekibi Fenerbahçe Beko ise sahaya Ali Muhammed, Sloukas, Datome, Melli ve Vesely beşiyle çıktı.

Micic ve Buğrahan'ın 4'er sayısıyla hücumda maça iyi başlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi boyalı alanda iyi savunurken Melli'nin dış atışlarına engel olamadı. Ev sahibi ekip TV molasına 14-9 önde girdi. Molanın ardından Anadolu Efes 5 sayılık farkını korurken, ilk periyot 20-15'lik skorla noktalandı.

İkinci periyoda Anadolu Efes istediği başlangıcı yapamazken, Fenerbahçe Beko ise savunmada sertliği artırdı ve hücumda Sloukas, Datome ve Melih'in sayılarıyla periyodun bitimine 6.27 kala farkı 1'e indirdi: 23-22. Moladan da Vesely'nin basketiyle dönen sarı lacivertliler, 24-23 öne geçmeyi başardı. Vesely'e yanıt Anderson'dan gelirken, yıldız oyuncu periyottaki ikinci üçlüğüne imza atarak takımını yeniden öne geçirdi: 26-24. Vesely ile eşitliği yakalayan Fenerbahçe Beko, Moerman'ın sayısıyla yeniden geriye düşerken, Sloukas'ın dış isabeti ile deplasman ekibi skoru lehine çevirdi: 28-29. Sertaç'ın 1/2, Larkin'in ise 2/2 serbest atış isabetleri ile Anadolu Efes bir kez daha öne geçerken, Melli serbest atış çizgisindeki isabetleriyle skoru eşitledi ve ilk yarı 31-31'lik eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle başlarken, televizyon molasına 40-40'lık eşitlikle girildi. Fenerbahçe Beko, TV molasından Datome ve Kalinic'in üçlükleri ile dönerken, skor sarı lacivertli ekibin lehine 46-40'a geldi ve Ergin Ataman molasına başvurdu. Ataman'ın molası yanıt verirken, Anderson üç sayılık isabetiyle takımına nefes aldırdı. Vesely 2/2 serbest atış isabeti ile farkı 5'e çekerken, Micic de son topta içeri yüklendi ve faul alarak takımına 2 sayı kazandırdı. Üçüncü periyot Fenerbahçe'nin 48-45'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın final periyoduna 8-2'lik seri ile başlayan Fenerbahçe Beko, maçın bitimine 7.40 kala skoru 56-47'ye getirdi. Larkin ile skor bulan Anadolu Efes'e yanıt Ali Muhammed'den gelirken, Muhammed'in bu üçlüğü ile fark 10'a çıktı ve bitime 6 dakika kala Ergin Ataman molasını kullandı. Moladan Micic'in üçlüğü ile dönen Efes, farkı 7'ye indirdi. Ali Muhammed yeniden devreye girerken, Efes potasına bir üçlük daha yolladı ve farkı bir kez daha çift hanelere çekti. Bu üçlüğün ardından bir dış isabet de Sertaç'tan geldi. Sertaç isabetli üçlüğü ile farkı yeniden 7'ye indirdi. Bitime 4.15 kala bu kez Anderson devreye girerken, kaydettiği 3 sayılık basket ile fark 4'e geldi. Vesely serbest atış çizgisinden 1/2 serbest atış isabeti bulurken, Anderson bir üçlük daha bularak farkı indirmeyi sürdürdü. Ali Muhammed'in isabetsiz üçlüğü ile yeniden hücum şansı bulan Efes, bu kez Micic ile basket faul kazandı ve 10 sayılık farktan gelerek bitime 2.48 kala öne geçmeyi başardı: 64-63. 48 saniye kala Dunston ile farkı 3'e yükselten Anadolu Efes'e yanıt Sloukas'tan geldi: 66-65. 10 saniye kala Fenerbahçe Beko'dan Datome, Anderson'a faul yaparken, Anderson 1/2 isabet buldu ve son 10 saniyeye Anadolu Efes 67-65 önde girdi. Son topta Fenerbahçe Beko, Sloukas ile isabet bulamazken, Anadolu Efes kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 67-65 mağlup etmeyi başardı.

DHA