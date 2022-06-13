ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi heyecanı sürüyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde başlayan seride sarı lacivertliler ilk maçı 85-76, ikinci maçı ise 93-78 kazanarak final serisinde durumu 2-0’a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde heyecan Anadolu Efes'in maçlarını oynadığı Sinan Erdem Spor Salonu’na taşındı. Bu kapsamda Anadolu Efes'in serinin üçüncü maçında konuk ettiği, Fenerbahçe Beko'yu 103 - 92 yenerek seride durumu 2-1'e getirmişti. Bu kapsamda serinin dördüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen basketbolseverler için Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçı,13 Haziran Pazartesi günü (bu akşam) oynanıyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.30'da başlayan maçı Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Altuğ Köselerli hakem üçlüsü yönetiyor.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçı TRT Spor kanalından şifresiz, Tivibu Spor 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara geliyor. Maçı canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ



Fenerbahçe maçı kazanırsa şampiyonluğa ulaşacak, Anadolu Efes kazanırsa ise seri 5.maça uzayacak. Son maç Fenerbahçe Beko ev sahipliğinde Ülker Sports Arena ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.