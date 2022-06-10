ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi heyecanı sürüyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde başlayan seride sarı lacivertliler ilk maçı 85-76, ikinci maçı ise 93-78 kazanarak final serisinde durumu 2-0’a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde heyecan Anadolu Efes'in maçlarını oynadığı Sinan Erdem Spor Salonu’na taşınıyor. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO 3. MAÇ CANLI İZLE

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçı, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayan maçı Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetiyor.

Fenerbahçe Beko, maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek, Anadolu Efes mücadeleyi kazanırsa seriyi uzayacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO 3. MAÇ CANLI İZLE

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçı,TRT Spor kanalından şifresiz, Tivibu Spor 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe Beko 93 - 78 Anadolu Efes | Maç sonucu

Fenerbahçe Beko 85 - 76 Anadolu Efes | Maç sonucu