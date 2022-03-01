Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ANADOLU EFES – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı Bein Sports beIN Connect platformunda yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports beIN Connect, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.