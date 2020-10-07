Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda Türk derbisi oynanacak. Zorlu mücadele, basketbolseverler açısında merakla takip ediliyor.

Euroleague'de ilk haftayı BK Zenit Saint Petersburg karşısında yenilerek kapatan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko maçından galibiyet almak istiyor. Fenerbahçe ise Euroleague'de ilk maçını Kızılyıldız'a karşı oynamış ve 77-63 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes karşısında da galibiyet alarak 2'de 2 yapmak istiyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Euroleague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan mücadele, 8 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonunda oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

8 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak olan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Euroleague mücadelesi, beIN SPORTS Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Euroleague'de haftanın programı:

8 Ekim Perşembe

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Maccabi Playtika (İsrail)

20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

22.00 Real Madrid (İspanya) - Valencia (İspanya)

9 Ekim Cuma:

19.00 Zenit (Rusya) - Barcelona (İspanya)

20.00 Khimki (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)

20.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - TD Systems Baskonia (İspanya)

21.00 ALBA Berlin (Almanya) - Bayern Münih (Almanya)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan)

21.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - ASVEL (Fransa)

Anadolu Efes'in 688. maçı

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 688. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 687 müsabakada 388 galibiyet ve 299 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 440. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 439 mücadelede 231 galibiyet ve 208 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Beko'nun 539. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 539. maçına Anadolu Efes karşısında çıkacak.

Igor Kokoskov yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 538 karşılaşmanın 309'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 336 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 198 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.