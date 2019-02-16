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Anadolu Efes finale yükseldi

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 1, Moerman 29, Micic 9, Dunston 8, Simon 8, Beaubois 9, Sertaç Şanlı 4, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen 2, Yiğitcan Saybir 6, Onuralp...

Anadolu Efes finale yükseldi

Anadolu Efes: 78 - Beşiktaş Sompo Japan: 70

SALON: Ankara

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Sinan İşgüder

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 1, Moerman 29, Micic 9, Dunston 8, Simon 8, Beaubois 9, Sertaç Şanlı 4, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen 2, Yiğitcan Saybir 6, Onuralp Bitim 2, Mustafa Kurtuldum

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Erkan Veyseloğlu 16, Burak Can Yıldızlı 6, Buva 8, Rich 2, Kenan Sipahi 3, Benzing 8, Gibson 7, Samet Geyik 8, Duşan Cantekin 6, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 6

1. PERİYOT: 24-14

DEVRE: 38-30

3. PERİYOT: 65-46

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.33 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-70'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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