ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Bu kapsamda ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 4. sırada yer alan Anadolu Efes ile 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8. sırada bulunan Galatasaray kozlarını paylaşacak. Peki Anadolu Efes - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu sorulara ilişkin cevaplara haberimizde yer verdik.

ANADOLU EFES - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Galatasaray basketbol maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.15'de başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Galatasaray basketbol maçı İdman TV ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

Idman TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.