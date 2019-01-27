İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 92-82

Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 92-82

ANADOLU EFES: Micic 12, Doğuş Balbay, Simon 9, Moerman 25, Dunston 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 7, Sertaç Şanlı 2, James Metecan Birsen, Beaubois 18

Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 92-82

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

ANADOLU EFES: Micic 12, Doğuş Balbay, Simon 9, Moerman 25, Dunston 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 7, Sertaç Şanlı 2, James Metecan Birsen, Beaubois 18

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Klobucar 4, Göksenin Köksal 15, Harrison 16, Hayes 13, Auguste 12, Erol Can Çinko 3, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, Arapovic 13, Caner Erdeniz

1'İNCİ PERİYOT: 19-26

İLK YARI: 37-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-67

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82 mağlup etti.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.