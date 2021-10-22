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Anadolu Efes - Galatasaray maçı canlı izle | Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linki

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda ligin iki önemli takımı Anadolu Efes ile Galatasaray karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Anadolu Efes - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Anadolu Efes - Galatasaray maçı canlı izle | Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linki

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Bu kapsamda ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 4. sırada yer alan Anadolu Efes ile 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8. sırada bulunan Galatasaray kozlarını paylaşacak. Peki Anadolu Efes - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu sorulara ilişkin cevaplara haberimizde yer verdik.

ANADOLU EFES - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE 

Anadolu Efes - Galatasaray basketbol maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.15'de başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

Anadolu Efes - Galatasaray basketbol maçı İdman TV ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek. 

https://ANADOLU EFES - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE 

ANADOLU EFES - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI TİVİBUSPOR 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Anadolu Efes - Galatasaray arasındaki maç Idman TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANADOLU EFES - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI TİVİBUSPOR 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

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