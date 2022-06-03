ING Basketbol Süper Ligi'nde Play Off yarı final serisi Galatasaray Nef ile Anadolu Efes arasında kıyasıya mücadele ile devam ediyor. Serinin ilk maçını Galatasaray Nef, 105-70, ikinci karşılaşmayı 91-77 ve üçüncü maçı da 71-64 kazanan Anadolu Efes seride 2-1 öne geçmişti. Dün oynanan serinin dördüncü maçında ise Galatasaray Nef, mücadeleyi 86-81 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi. Finale çıkacak olan son takım serinin 5.maçında belli olacak. Bu kapsamda mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Anadolu Efes - Galatasaray Nef 5.maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? " sorularının yanıtları haberimizde...

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF 5.MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes ile Galatasaray arasındaki ING Basketbol Süper Ligi'nde Play Off yarı final serisi 5.maçı 4 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu müsabakanın Tivibu Spor 2 kanalından şifreli olarak ekranlara gelmesi bekleniyor. Diğer yandan mücadele TRT Spor kanalından yayınlanırsa şifresiz olarak yayınlanabilir.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Yarınki müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.