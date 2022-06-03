ING Basketbol Süper Ligi'nde Play Off yarı final serisi Galatasaray Nef ile Anadolu Efes arasında kıyasıya mücadele ile devam ediyor. Serinin ilk maçını Galatasaray Nef, 105-70, ikinci karşılaşmayı 91-77 ve üçüncü maçı da 71-64 kazanan Anadolu Efes seride 2-1 öne geçmişti. Önceki gün serinin dördüncü maçında ise Galatasaray Nef, Efes'i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Finale çıkacak olan son takımın belli olacağı serinin beşinci maçını canlı olarak izlemek isteyenler için Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı canlı izle | Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı TRT Spor Yıldız canlı yayın izle linki haberimizde...

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI CANLI İZLE

Anadolu Efes ile Galatasaray arasındaki ING Basketbol Süper Ligi'nde Play Off yarı final serisi 5.maçı 4 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki serinin son müsabakası saat 19.00'da başladı.

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI CANLI İZLE |

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Anadolu Efes ile Galatasaray arasındaki ING Basketbol Süper Ligi'nde Play Off yarı final serisi 5.maçı Tivibu Spor 2 kanalından şifreli olarak, TRT Spor Yıldız kanalından ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ