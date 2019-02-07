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  3. Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria: 93-74

Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria: 93-74

ANADOLU EFES: Larkin 18, Simon 25, Anderson 2, Moerman 9, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay 3, Motum 2, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Micic 16, Metecan Birsen

Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria: 93-74

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Anne Panther (Almanya), Jakub Zamojski (Polonya)

ANADOLU EFES: Larkin 18, Simon 25, Anderson 2, Moerman 9, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay 3, Motum 2, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Micic 16, Metecan Birsen

HERBALIFE GRAN CANARIA: Hannah 16, Rabaseda, Strawberry 10, Tillie 8, Pasecniks 1, Oliver, Eriksson 13, Vene 3, Balvin 8, Baez 6, Pauli 5, Fischer 4

1'İNCİ PERİYOT: 26-19

İLK YARI: 43-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-60

THY Avrupa Ligi'nin 22'nci haftasında Anadolu Efes kendi sahasında İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 93-74 yendi.

DHA

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