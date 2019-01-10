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  3. Anadolu Efes - Khimki: 81-72

Anadolu Efes - Khimki: 81-72

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 7, Micic 16, Simon 4, Moerman 11, Dunston 11, Larkin 5, Beaubois 5, Motum 7, Pleiss 4, Anderson 11

Anadolu Efes - Khimki: 81-72

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Petri Mantyla, Marcin Kowalski

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 7, Micic 16, Simon 4, Moerman 11, Dunston 11, Larkin 5, Beaubois 5, Motum 7, Pleiss 4, Anderson 11

KHIMKI: Bost 2, Jenkins 7, Green 5, Zubkov 8, Thomas 2, Crocker 12, Vialtsev 4, Zaytsev, Markovic 8, Monia, Gill 10, Mickey 14

1'İNCİ PERİYOT: 23-16

İLK YARI: 36-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-51

THY Avrupa Ligi 18'inci hafta maçında Anadolu Efes kendi sahasında Rusya'nın Khimki takımını 81-72 mağlup etti.

DHA

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