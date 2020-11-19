Anadolu Efes, Khimki Moskova'yı mağlup etti
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında, Khimki Moskova'ya konuk oldu. İlk devreyi 58-51 önde kapatan Anadolu Efes, maçı 105-77 kazandı.
THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rus ekibi Khimki Moskova'ya konuk oldu.
Anadolu Efes, müthiş bir performans sergileyerek 105-77 gibi farklı bir skorla Khimki Moskova'yı mağlup etti. Bu sonucun ardından 1 maç eksiği olan Anadolu Efes 5. galibiyetini aldı. Khimki ise oynadığı 9. müsabakada 7. kez yenilgi yaşadı.
İLK ÇEYREK SONUCU: KHIMKI MOSKOVA 30-29 ANADOLU EFES
İLK YARI SONUCU: KHIMKI MOSKOVA 51-58 ANADOLU EFES
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: KHIMKI MOSKOVA 63-86 ANADOLU EFES
MAÇ SONUCU: KHIMKI MOSKOVA 77-105 ANADOLU EFES