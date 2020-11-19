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Anadolu Efes, Khimki Moskova'yı mağlup etti

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında, Khimki Moskova'ya konuk oldu. İlk devreyi 58-51 önde kapatan Anadolu Efes, maçı 105-77 kazandı.

Anadolu Efes, Khimki Moskova'yı mağlup etti

THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes,  deplasmanda Rus ekibi Khimki Moskova'ya konuk oldu.

Anadolu Efes, müthiş bir performans sergileyerek 105-77 gibi farklı bir skorla Khimki Moskova'yı mağlup etti. Bu sonucun ardından 1 maç eksiği olan Anadolu Efes 5. galibiyetini aldı. Khimki ise oynadığı 9. müsabakada 7. kez yenilgi yaşadı.

İLK ÇEYREK SONUCU: KHIMKI MOSKOVA 30-29 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: KHIMKI MOSKOVA 51-58 ANADOLU EFES

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: KHIMKI MOSKOVA 63-86 ANADOLU EFES

MAÇ SONUCU: KHIMKI MOSKOVA 77-105 ANADOLU EFES

Berkem Temizel
Gece Editörü


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