THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rus ekibi Khimki Moskova'ya konuk oldu.

Anadolu Efes, müthiş bir performans sergileyerek 105-77 gibi farklı bir skorla Khimki Moskova'yı mağlup etti. Bu sonucun ardından 1 maç eksiği olan Anadolu Efes 5. galibiyetini aldı. Khimki ise oynadığı 9. müsabakada 7. kez yenilgi yaşadı.

İLK ÇEYREK SONUCU: KHIMKI MOSKOVA 30-29 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: KHIMKI MOSKOVA 51-58 ANADOLU EFES

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: KHIMKI MOSKOVA 63-86 ANADOLU EFES

MAÇ SONUCU: KHIMKI MOSKOVA 77-105 ANADOLU EFES