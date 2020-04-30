Anadolu Efes Kulübünden Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Kulübü, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Anadolu Efes Kulübü olarak halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye yatan Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e acil şifalar dileriz. Sayın Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz." denildi.





Kaynak: AA