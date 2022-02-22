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Anadolu Efes – Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague’in 27. haftasında Anadolu Efes ile Maccabi Playtika karşı karşıya gelecek. Peki Anadolu Efes – Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Anadolu Efes – Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Anadolu Efes ile Maccabi Playtika karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Anadolu Efes – Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ANADOLU EFES – MACCABİ PLAYTİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes – Maccabi Playtika maçı 24 Şubat 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES – MACCABİ PLAYTİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes – Maccabi Playtika maçı BeIN Sports HD 3 kanalında yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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