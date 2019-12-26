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Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'i dağıttı

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv karşılaştı. THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçında Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'i 99-79 yendi ve 13. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'i dağıttı

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv karşılaştı.

Anadolu Efes mücadeleyi 99-79 kazandı ve Euroleague'de 13. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'i dağıttı

Oynadıkları basketbolla THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun en başarılı takımları arasında gösterilen Anadolu Efes ile Maccabi FOX, kozlarını İstanbul'da paylaştı

Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 99-79'luk galibiyetle ayrılarak 16. maçıda 13. galibiyetini aldı.

Maccabi FOX Tel Aviv'e bu sezon en çok sayı atan takım olan lacivert beyazlılar bu sonuçla 13. galibiyetini aldı. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren İsrail ekibi ise toplamda 5. yenilgisini aldı. Anadolu Efes'te 23 sayı 5 asistle oynayan Vasilije Micic ve 22 sayıyla oynayan Rodrigues Beaubois galibiyetin mimarları olurken son maçların formda ismi Krunoslav Simon 15, Shane Larkin ise 15 sayı kaydetti.

ANADOLU EFES - MACCABİ FOX TEL AVİV MAÇINDAN BÖLÜMLER

Scottie Wilbekin ile karşılaşmaya etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, 5:24 kala 5-11'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Simon ve Singleton ile üçlük isabetleri bulan Efes, Larkin'in de skora katkı vermesiyle 3:26 kala 15-13'lük üstünlüğü elde etti. Çeyreğin kalan bölümünde de Simon'un önderliğinde etkili olan temsilcimiz, ilk periyotu 23-19 önde tamamladı. 

İlk çeyrek sonucu: 23-19

Uzun süreli sakatlık döneminin ardından parkelere dönen Adrien Moerman ve Shane Larkin'in sayılarıyla temsilcimiz, 5:39 kala 34-30 üstün olan taraftı. Sonrasında genç oyuncusu Deni Avdija ve Jake Cohen ile etkili olan Maccabi Tel Aviv, 4:08 kala 34-36'lık üstünlüğü yakaladı. Efes'te Beaubois'nın devreye girmesi ise yine skor avantajını getirdi ve son 2 dakikaya 44-36'lık üstünlükle girildi. Çeyreğin bitimine 15 saniye kala ise temsilcimiz, Beaubois'nın basketiyle 10 sayılık farkı yakalasa da Zoosman'ın üçlüğü ile çeyrek 48-41 sonuçlandı. 

İlk yarı sonucu: 48-41

İlk yarıda Rodrigue Beaubois 15 sayıyla en skorer isim olurken Krunoslav Simon da 14 sayı üretti. Maccabi Tel Aviv'de ise Wilbekin 9 sayıyla öne çıkan isim oldu.

Üçüncü çeyreğe Micic'in etkili oyunuyla iyi başlayan Anadolu Efes, 4:48 kala 68-46'lık üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümünde farkı 23 sayıya kadar çıkaran temsilcimiz, üçüncü periyotu da 80-58 önde tamamladı. 

Üçüncü çeyrek sonucu: 80-58

Son çeyrekte Maccabi Tel Aviv, dönem dönem farkı kısmen azaltmasına rağmen skor avantajını korumayı başaran temsilcimiz Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-79'luk skorla galip ayrıldı.

Maç sonucu: 99-79

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'i dağıttı

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