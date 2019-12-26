Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'i dağıttı

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv karşılaştı.

Anadolu Efes mücadeleyi 99-79 kazandı ve Euroleague'de 13. galibiyetini elde etti.

Oynadıkları basketbolla THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun en başarılı takımları arasında gösterilen Anadolu Efes ile Maccabi FOX, kozlarını İstanbul'da paylaştı

Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 99-79'luk galibiyetle ayrılarak 16. maçıda 13. galibiyetini aldı.

Maccabi FOX Tel Aviv'e bu sezon en çok sayı atan takım olan lacivert beyazlılar bu sonuçla 13. galibiyetini aldı. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren İsrail ekibi ise toplamda 5. yenilgisini aldı. Anadolu Efes'te 23 sayı 5 asistle oynayan Vasilije Micic ve 22 sayıyla oynayan Rodrigues Beaubois galibiyetin mimarları olurken son maçların formda ismi Krunoslav Simon 15, Shane Larkin ise 15 sayı kaydetti.

ANADOLU EFES - MACCABİ FOX TEL AVİV MAÇINDAN BÖLÜMLER

Scottie Wilbekin ile karşılaşmaya etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, 5:24 kala 5-11'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Simon ve Singleton ile üçlük isabetleri bulan Efes, Larkin'in de skora katkı vermesiyle 3:26 kala 15-13'lük üstünlüğü elde etti. Çeyreğin kalan bölümünde de Simon'un önderliğinde etkili olan temsilcimiz, ilk periyotu 23-19 önde tamamladı.

İlk çeyrek sonucu: 23-19

Uzun süreli sakatlık döneminin ardından parkelere dönen Adrien Moerman ve Shane Larkin'in sayılarıyla temsilcimiz, 5:39 kala 34-30 üstün olan taraftı. Sonrasında genç oyuncusu Deni Avdija ve Jake Cohen ile etkili olan Maccabi Tel Aviv, 4:08 kala 34-36'lık üstünlüğü yakaladı. Efes'te Beaubois'nın devreye girmesi ise yine skor avantajını getirdi ve son 2 dakikaya 44-36'lık üstünlükle girildi. Çeyreğin bitimine 15 saniye kala ise temsilcimiz, Beaubois'nın basketiyle 10 sayılık farkı yakalasa da Zoosman'ın üçlüğü ile çeyrek 48-41 sonuçlandı.

İlk yarı sonucu: 48-41

İlk yarıda Rodrigue Beaubois 15 sayıyla en skorer isim olurken Krunoslav Simon da 14 sayı üretti. Maccabi Tel Aviv'de ise Wilbekin 9 sayıyla öne çıkan isim oldu.

Üçüncü çeyreğe Micic'in etkili oyunuyla iyi başlayan Anadolu Efes, 4:48 kala 68-46'lık üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümünde farkı 23 sayıya kadar çıkaran temsilcimiz, üçüncü periyotu da 80-58 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrek sonucu: 80-58

Son çeyrekte Maccabi Tel Aviv, dönem dönem farkı kısmen azaltmasına rağmen skor avantajını korumayı başaran temsilcimiz Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-79'luk skorla galip ayrıldı.

Maç sonucu: 99-79