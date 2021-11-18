Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu ola THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Bu kapsamda 11 hafta karşılaşmasında Anadolu Efes ile Monaco kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Anadolu Efes - Monaco EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte o soruların cevapları...

ANADOLU EFES - MONACO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Monaco EuroLeague maçı 19 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Temsilcimizin bu zorlu müsabakası Kaunas'da, Zalgiris Arena Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - MONACO EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes - Monaco EuroLeague maçı Bilyoner TV ve Bein Sports Haber kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.