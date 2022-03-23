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  3. Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'in 32. haftasında Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya gelecek. Peki Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı 32. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç basketbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ANADOLU EFES – OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı 24 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES – OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı beIN Sports Haber, kanalında yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. 

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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