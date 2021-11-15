EuroLeague'de çıktığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet alabilen Anadolu Efes, 10. hafta karşılaşmasında Olympiakos'u evinde ağırlayacak. Kazanarak seriye başlama üst sıralara tırmanmayı hedefleyen temsilcimizin bu maçını takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Anadolu Efes - Olympiakos EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS EUROLEAGUE MAÇI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Olympiakos EuroLeague maçı 16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Münih'de, Audi Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes - Olympiakos EuroLeague maçı Bein Sports 3 ve Bilyoner TV kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı Bein Sports 3'den şifresiz olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.