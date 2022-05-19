Anadolu Efes Olympiakos'u yenerek EuroLeague Final Four'da finale yükseldi! ​​​​​​​

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen THY Euroleague Final-Four'da Anadolu Efes, Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaştı.

FİNALE YÜKSELDİ

Parkeden son saniye Vasilije Micic'in 3'lüğü ile 77-74'lük skorla galip ayrılan Efes finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar böylece üst üste 3. kez Euroleague'de final heyecanı yaşayacak.

Anadolu Efes ilk olarak 2018-2019 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fenerbahçe'yi 92-73 mağlup ederken finale çıkan lacivert-beyazlılar, burada CSKA Moskova'ya 91-83 yenildi ve ikinci oldu.

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Almanya'nın Köln kentinde organize edilen Final-Four'da Rus takımı CSKA Moskova'yı 89-86 yenerek finale kaldı. Efes finalde İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi ve parkeden 86-81 galip ayrılarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Salon: Stark

Hakemler: Borys Ryzhyk, Olegs Latisevs, Gytis Vilius

Olympiakos: Walkup 5, Dorsey 11, Larentzakis, Moustapha Fall 7, Kostas Sloukas 11, Hassan Martin 11, Sasha Vezenkov 5, Georgios Printezis 2, Kostas Papanikolaou 10, McKissic 12

Başantrenör: Georgios Bartzokas

Anadolu Efes: Shane Larkin 21, Rodrigue Beaubois, Chris Singleton 5, Elijah Bryant 16, Adrien Moerman, Tibor Pleiss 8, Vasilije Micic 15, James Anderson, Bryant Dunston 12

Başantrenör: Ergin Ataman

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1. Periyot: 21-18 (Olympiakos lehine)

Devre: 43-42 (Olympiakos lehine)

3. Periyot: 66-63 (Anadolu Efes lehine)

5 Faulle çıkan: Bryant Dunston, Chris Singleton (Anadolu Efes)