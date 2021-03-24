Anadolu Efes - Panathinaikos OPAP maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi, şifreli mi yayınlanacak? Turkish Airlines Euroleague'in 31.haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP ile karşı karşıya gelecek. Peki Anadolu Efes - Panathinaikos OPAP maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi, şifreli mi yayınlanacak?

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Avrupa'nın en prestijli basketbol turnuvası olan Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP'yi konuk edecek. ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS OPAP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Turkish Airlines Euroleague'in 31.haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın (25 Mart Perşembe günü ) saat 20.30'da başlayacak mücadelede Panathinaikos OPAP'i konuk edecek. Mücadeleyi Robert Lottermoser, Petek Saso, Josıp Radojkovıc hakem üçlüsü yönetecek. Zorlu müsabaka Bein Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak. ŞİFRESİZ Mİ, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK? Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Tayfun Altuntaş Editör anadolu efes