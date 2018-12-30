Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 104-76

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Kerem Baki, Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin

ANADOLU EFES: Motum 25, Dunston 2, Doğuş 8, Simon 9, Micic 10, Sertaç 12, Beaubois 17, Metecan 11, Buğrahan 4, Onuralp 2, Birkan, Yiğitcan 4

PINAR KARŞIYAKA: Erdi, Walker 7, Marei 12, Chatman 2, Henry 15, Egemen 12, Berk 13, Görkem 1, Berke 2, İlkan 10, Gailius 2

1'İNCİ PERİYOT: 33-8

İLK YARI: 58-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 84-55

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 104-76 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümde Simon ve Motum'un basketleriyle rakibini 2 sayıda tutmayı başardı ve 16-2'lik skorla farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Etkili oyununu sürdüren ev sahibi, ilk çeyreği 33-8 önde tamamladı. 2'nci periyodun ilk 4 dakikalık bölümünde farkı 29 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, karşılaşmadaki kontrolünü bırakmadı ve ilk devreyi 58-33 önde tamamladı.

3'üncü periyot başında hareketlenen ve etkili oynayan Pınar Karşıyaka, farkı 20 sayıya indirse de Anadolu Efes son 6 dakikada Doğuş ve Micic'in basketleriyle farkı tekrar 26 sayıya kadar çıkardı: 69-43. Kontrolü eline alan ev sahibi, 3'üncü çeyreğin bitimine 4.51 dakika kala farkı tekrar 29 sayıya kadar çıkarmayı başardı: 72-43. Pınar Karşıyaka'nın farkı kapatma çabaları yetersiz kaldı ve 3'üncü çeyrek Anadolu Efes'in 84-55'lik üstünlüğü ile sona erdi. Son periyotta baskısını iyice artıran Anadolu Efes, periyodun ilk dakikasında farkı 34 sayıya kadar çıkardı: 89-55. Karşılaşmanın kalan kısmında rahat bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, mücadeleden 104-76'lık galibiyetle ayrıldı.

DHA