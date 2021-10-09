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Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Ligi'nde basketbol heyecanı 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'de en sevilen spor dallarından biri olan basketbolda heyecan ING basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka takımları karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı 10 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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