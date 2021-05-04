Anadolu Efes - Real Madrid 5.maç canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle

Anadolu Efes - Real Madrid 5.maç canlı yayın izle konusu Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak olan serinin beşinci maçını izlemek isteyen basketbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Zorlu müsabakayı kazanan takım Final Four'da CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Bein Sports Haber'den yayınlanacak müsabakayı sitemizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ANADOLU EFES - REAL MADRİD 5.MAÇ CANLI İZLE | BEİN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE

Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanan müsabakayı saat 19.45'ten itibaren Bein Sports Haber kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Mücadeleyi aşağıdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANADOLU EFES

# Oyuncu adı Pozisyon Boy. Yaş 0 LARKIN, SHANE G 1.82 28 1 BEAUBOIS, RODRIGUE G 1.90 33 2 SINGLETON, CHRIS F 2.06 31 3 SAYBIR, YIGITCAN F 2.03 22 4 BALBAY, DOGUS G 1.85 32 8 GECIM, TOLGA F 2.06 25 11 GAZI, ERTEN G 1.90 23 13 MUSA, DZANAN F 2.06 21 15 SANLI, SERTAC C 2.12 29 18 MOERMAN, ADRIEN F 2.02 32 19 TUNCER, BUGRAHAN G 1.93 28 21 PLEISS, TIBOR C 2.21 31 22 MICIC, VASILIJE G 1.96 27 23 ANDERSON, JAMES F 1.98 32 42 DUNSTON, BRYANT C 2.03 34 44 SIMON, KRUNOSLAV G 1.97 35

Baş Antrenör: Ergin Ataman

REAL MADRİD

# Oyuncu adı Pozisyon Boy Yaş 0 SPAGNOLO, MATTEO G 1.93 18 1 CAUSEUR, FABIEN F 1.95 33 2 NUNEZ, JUAN G 1.92 16 3 RANDOLPH, ANTHONY F 2.11 31 4 NDIAYE, ELI F 2.03 16 5 FERNANDEZ, RUDY F 1.96 36 6 ABALDE, ALBERTO F 2.02 25 7 TYUS, ALEX C 2.04 33 8 LAPROVITTOLA, NICOLAS G 1.90 31 9 REYES, FELIPE F 2.04 41 11 VUKCEVIC, TRISTAN C 2.09 18 12 ALOCEN, CARLOS G 1.94 20 15 KOSTADINOV, KONSTANTIN F 2.04 18 16 GARUBA, USMAN C 2.03 19 17 KLAVZAR, URBAN G 1.84 16 20 CARROLL, JAYCEE G 1.88 38 22 TAVARES, WALTER C 2.20 29 23 LLULL, SERGIO G 1.90 33 33 THOMPKINS, TREY F 2.08 30 44 TAYLOR, JEFFERY F 2.01 31

Baş Antrenör: Pablo Laso

Gözler serinin 5. maçında! Anadolu Efes, Final Four biletini İstanbul’a bıraktı

Real Madrid 80-76 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes 91 - 68 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes 90 - 63 Real Madrid | MAÇ SONUCU