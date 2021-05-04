Anadolu Efes - Real Madrid 5.maç canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle
Turkish Airlines Euroleagu'de çeyrek finalinde temsilcimiz Anadolu Efes serinin beşinci maçında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakayı izlemek isteyenler Anadolu Efes - Real Madrid 5.maç canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Maçın canlı yayını haberimizde...
Anadolu Efes - Real Madrid 5.maç canlı yayın izle konusu Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak olan serinin beşinci maçını izlemek isteyen basketbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Zorlu müsabakayı kazanan takım Final Four'da CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Bein Sports Haber'den yayınlanacak müsabakayı sitemizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ANADOLU EFES - REAL MADRİD 5.MAÇ CANLI İZLE | BEİN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE
Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanan müsabakayı saat 19.45'ten itibaren Bein Sports Haber kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Mücadeleyi aşağıdan canlı olarak izleyebilirsiniz.
ANADOLU EFES
|#
|Oyuncu adı
|Pozisyon
|Boy.
|Yaş
|0
|LARKIN, SHANE
|G
|1.82
|28
|1
|BEAUBOIS, RODRIGUE
|G
|1.90
|33
|2
|SINGLETON, CHRIS
|F
|2.06
|31
|3
|SAYBIR, YIGITCAN
|F
|2.03
|22
|4
|BALBAY, DOGUS
|G
|1.85
|32
|8
|GECIM, TOLGA
|F
|2.06
|25
|11
|GAZI, ERTEN
|G
|1.90
|23
|13
|MUSA, DZANAN
|F
|2.06
|21
|15
|SANLI, SERTAC
|C
|2.12
|29
|18
|MOERMAN, ADRIEN
|F
|2.02
|32
|19
|TUNCER, BUGRAHAN
|G
|1.93
|28
|21
|PLEISS, TIBOR
|C
|2.21
|31
|22
|MICIC, VASILIJE
|G
|1.96
|27
|23
|ANDERSON, JAMES
|F
|1.98
|32
|42
|DUNSTON, BRYANT
|C
|2.03
|34
|44
|SIMON, KRUNOSLAV
|G
|1.97
|35
Baş Antrenör: Ergin Ataman
REAL MADRİD
|#
|Oyuncu adı
|Pozisyon
|Boy
|Yaş
|0
|SPAGNOLO, MATTEO
|G
|1.93
|18
|1
|CAUSEUR, FABIEN
|F
|1.95
|33
|2
|NUNEZ, JUAN
|G
|1.92
|16
|3
|RANDOLPH, ANTHONY
|F
|2.11
|31
|4
|NDIAYE, ELI
|F
|2.03
|16
|5
|FERNANDEZ, RUDY
|F
|1.96
|36
|6
|ABALDE, ALBERTO
|F
|2.02
|25
|7
|TYUS, ALEX
|C
|2.04
|33
|8
|LAPROVITTOLA, NICOLAS
|G
|1.90
|31
|9
|REYES, FELIPE
|F
|2.04
|41
|11
|VUKCEVIC, TRISTAN
|C
|2.09
|18
|12
|ALOCEN, CARLOS
|G
|1.94
|20
|15
|KOSTADINOV, KONSTANTIN
|F
|2.04
|18
|16
|GARUBA, USMAN
|C
|2.03
|19
|17
|KLAVZAR, URBAN
|G
|1.84
|16
|20
|CARROLL, JAYCEE
|G
|1.88
|38
|22
|TAVARES, WALTER
|C
|2.20
|29
|23
|LLULL, SERGIO
|G
|1.90
|33
|33
|THOMPKINS, TREY
|F
|2.08
|30
|44
|TAYLOR, JEFFERY
|F
|2.01
|31
Baş Antrenör: Pablo Laso
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