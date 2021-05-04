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Anadolu Efes - Real Madrid 5.maç canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle

Turkish Airlines Euroleagu'de çeyrek finalinde temsilcimiz Anadolu Efes serinin beşinci maçında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakayı izlemek isteyenler Anadolu Efes - Real Madrid 5.maç canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Maçın canlı yayını haberimizde...

Anadolu Efes - Real Madrid 5.maç canlı yayın izle konusu Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak olan serinin beşinci maçını izlemek isteyen basketbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Zorlu müsabakayı kazanan takım Final Four'da CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Bein Sports Haber'den yayınlanacak müsabakayı sitemizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ANADOLU EFES - REAL MADRİD 5.MAÇ CANLI  İZLE |  BEİN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE

Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanan müsabakayı saat 19.45'ten itibaren Bein Sports Haber kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Mücadeleyi aşağıdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANADOLU EFES

#Oyuncu adıPozisyonBoy.Yaş
0LARKIN, SHANEG1.8228
1BEAUBOIS, RODRIGUEG1.9033
2SINGLETON, CHRISF2.0631
3SAYBIR, YIGITCANF2.0322
4BALBAY, DOGUSG1.8532
8GECIM, TOLGAF2.0625
11GAZI, ERTENG1.9023
13MUSA, DZANANF2.0621
15SANLI, SERTACC2.1229
18MOERMAN, ADRIENF2.0232
19TUNCER, BUGRAHANG1.9328
21PLEISS, TIBORC2.2131
22MICIC, VASILIJEG1.9627
23ANDERSON, JAMESF1.9832
42DUNSTON, BRYANTC2.0334
44SIMON, KRUNOSLAVG1.9735

Baş Antrenör: Ergin Ataman

REAL MADRİD

#Oyuncu adıPozisyonBoyYaş
0SPAGNOLO, MATTEOG1.9318
1CAUSEUR, FABIENF1.9533
2NUNEZ, JUANG1.9216
3RANDOLPH, ANTHONYF2.1131
4NDIAYE, ELIF2.0316
5FERNANDEZ, RUDYF1.9636
6ABALDE, ALBERTOF2.0225
7TYUS, ALEXC2.0433
8LAPROVITTOLA, NICOLASG1.9031
9REYES, FELIPEF2.0441
11VUKCEVIC, TRISTANC2.0918
12ALOCEN, CARLOSG1.9420
15KOSTADINOV, KONSTANTINF2.0418
16GARUBA, USMANC2.0319
17KLAVZAR, URBANG1.8416
20CARROLL, JAYCEEG1.8838
22TAVARES, WALTERC2.2029
23LLULL, SERGIOG1.9033
33THOMPKINS, TREYF2.0830
44TAYLOR, JEFFERYF2.0131

Baş Antrenör: Pablo Laso

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Tayfun Altuntaş
Editör
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