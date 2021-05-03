Turkish Airlines Euroleague, çeyrek final serisinde İstanbul'daki ilk maçı 90 - 63, ikinci maçı ise 91 - 68 kazanarak seride 2-0 öne geçen ve bu avantaj ile İspanya deplasmanına giden temsilcimiz Anadolu Efes, serinin üçüncü maçında 80 - 76, dördüncü maçında ise 82 - 76 Real Madrid'e yenilince seride durum 2-2'ye geldi. Serinini son maçı İstanbul'a taşındı. Temsilcimiz mücadeleyi kazanarak final four'a kalmayı hedefliyor. Bu kapsamda maç hakkında araştırmalarda bulunan basketbolseverler Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi ,şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor.

ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak olan serinin beşinci maçı 4 Mayıs Salı günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.45'te başlayacak olan mücadele Bein Connect uygulamasından izlenebilecek.

Zorlu müsabakayı Matej Boltauzer, Fernando Rocha,Uros Nikolic hakem üçlüsü yönetecek.

ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ ,ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı Bein Connect uygulamasından şifreli olarak izlenebilecek. Mücadelenin TV ekranlarından da yayınlanması bekleniyor.