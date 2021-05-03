Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi ,şifresiz mi?
Turkish Airlines Euroleague, çeyrek final serisi beşinci maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Bu kapsamda maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen basketbolseverler Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi ,şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
Turkish Airlines Euroleague, çeyrek final serisinde İstanbul'daki ilk maçı 90 - 63, ikinci maçı ise 91 - 68 kazanarak seride 2-0 öne geçen ve bu avantaj ile İspanya deplasmanına giden temsilcimiz Anadolu Efes, serinin üçüncü maçında 80 - 76, dördüncü maçında ise 82 - 76 Real Madrid'e yenilince seride durum 2-2'ye geldi. Serinini son maçı İstanbul'a taşındı. Temsilcimiz mücadeleyi kazanarak final four'a kalmayı hedefliyor. Bu kapsamda maç hakkında araştırmalarda bulunan basketbolseverler Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi ,şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor.
ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak olan serinin beşinci maçı 4 Mayıs Salı günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.45'te başlayacak olan mücadele Bein Connect uygulamasından izlenebilecek.
Zorlu müsabakayı Matej Boltauzer, Fernando Rocha,Uros Nikolic hakem üçlüsü yönetecek.
ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ ,ŞİFRESİZ Mİ?
Anadolu Efes - Real Madrid maçı Bein Connect uygulamasından şifreli olarak izlenebilecek. Mücadelenin TV ekranlarından da yayınlanması bekleniyor.