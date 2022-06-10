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  3. Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, oyuncu kurucu Shane Larkin'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Turkish Airlines Euroleague'de son iki sezonun şampiyonu olan Anadolu Efes, takımın yıldızı Vasilije Micic'in ardından Shane Larkin'in de sona erecek kontratını uzatmak için harekete geçmişti.

BeIN Sports'un haberine göre kadro yapılanmasına ciddi bir revizyona gitmeyi amaçlayan Anadolu Efes, yıldız basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

2018'DE TRANSFER OLMUŞTU

2018'de lacivert beyazlı takıma transfer olan ve Türk pasaportu alarak milli takımda da forma giymeye hak kazanan 29 yaşındaki yıldız isim,  iki lig, iki de Euroleague şampiyonluğu yaşadı. 

Anadolu Efes'in  Euroleague'de şampiyon olduğu sezonda 39 maçta forma giyen yıldız isim, 15 sayı - 5,3 asist - 3 ribaund ve 19 verimlilik ortalamalarıyla sezonu geçerken, Fınal Four'da da 15,5 sayı ve 5,5 asist ile önemli katkı sağladı.

Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

YILDIZ İSİMLER KADROYA KATILIYOR

Öte yandan Anadolu Efes, CSKA Moskova'dan Will Clyburn'u kadroya katarak önemli bir transfere imza atmıştı. Efes2in Ante Zizic transferini de de kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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